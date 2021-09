Mattia Grotto stroncato da un malore a 29 anni, dramma a Caorle: "So cos'è l'amore grazie a te", le parole della madre

10 settembre 2021 a

a

a

Un dramma mentre era in vacanza. Un malore mentre si trovava sul litorale Adriatico veneziano di Caorle: è morto così un 29enne di Zanè, dopo il ricovero e un calvario durato per una settimana. Il ragazzo si chiamava Mattia Grotto, aveva 29 anni, ed è spirato ieri, giovedì 9 settembre a Venezia, dove era ricoverato dopo aver accusato un malore mentre era in vacanza.

Massimo Rullo, la disgrazia dopo il trionfo di Marcell Jacobs: la morte del finanziere a 56 anni

Lo scorso 2 settembre il giovane era stato recuperato sul litorale della cittadina marinara dalla Guardia Costiera. Grotto stava facendo il bagno in mare quando all'improvviso si era sentito male sul tratto di fronte alla spiaggia di Ponente. Immediatamente Mattia era stato soccorso dal personale di spiaggia e dai marinai, arrivati tra la torretta 38 e la 39. Dunque è stato trasferito d'urgenza all'ospedale civile di Venezia in gravi condizioni, dove è deceduto.

Toccanti le parole della madre Evelina, un pensiero pubblicato sui social network, dove ha sostituito la sua foto con un bollo nero. La dedica è di tre giorni fa, mentre il figlio era in agonia. "Se so cos'è l'amore, è grazie a te", una citazione di Herman Hesse.

Si tuffa in mare per salvare i figli, stramazza a riva: morto a 64 anni a Ladispoli, choc in spiaggia

Tra i molti commenti piovuti, anche quello di una ex insegnante del ragazzo scomparso, parole altrettanto toccanti: "Voglio ricordarti con questo aneddoto, Mattia. Ero la tua insegnante di inglese alle superiori e tu, in inglese, non stavi navigando in buone acque... tutt’altro. Un giorno c‘era verifica e tu me la consegni praticamente perfetta. Da 8. Prendo atto ma non ci credo e allora, la volta dopo, entro in classe, ti faccio prendere solo una matita e ti metto in cattedra a rifare la stessa identica verifica… Perfetta. L‘8 era confermato e tu, con quello sguardo finto timido stampato su di una faccia da canaglia mi guardi e mi dici: Prof…. Lei è troppo forte.. non voglio più deluderla!. Mattia, ti porterò sempre con me!", conclude l'insegnante nel suo toccante ricordo.

"Silenzio sconcertante, ma di Ius soli parla...". Il rave di Viterbo è finito, ora resa dei conti: vergogna Lamorgese, Lega all'assalto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.