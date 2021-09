Cartabianca, viaggio tra i no vax V_V: "Perché attacchiamo Bassetti". Poi gli audio: "Bastardo pezzo di m*** abbiamo amici a Genova"

15 settembre 2021 a

Viaggio dentro i no vax. Su Rai3 Cartabianca accende i fari sui guerrieri V_V, gruppo privato no vax e no Green pass attivissimo sui social, dai gruppi Telegram a Facebook e Twitter. Il clima è quello della guerriglia verbale (e non solo) contro le istituzioni politiche e sanitarie, colpevoli a loro dire di aver instaurato un "regime nazi-sanitario". Gli slogan "in nome della libertà" sono ormai tristemente noti.

Il loro leader, intervistato alla condizione di non esporsi né con il nome né con il volto, ma solo a voce, spiega: "Siamo tutto quello che è l'opporsi al fatto che ci tolgono il diritto di dire no. I vaccini uccidono. Il tuo Green pass equivale al nazismo". Ci mette la faccia invece Barbara Punzi, attivista e delegata a rappresentare mediaticamente i V_V.

Il giornalista di Bianca Berlinguer la va a trovare a casa e le mostra alcuni messaggi violentissimi, minacce di morte e istigazione a delinquere apparse sulle chat del gruppo, tipo "dobbiamo sterminare il male e il male è al Parlamento europeo e romano". "Le persone entrano per vedere quale può essere la nostra strategia", spiega lei adombrando dunque il sospetto di infiltrazioni per screditare il movimento no vax.

"Il virologo Matteo Bassetti ha ricevuto minacce", le ricordano. "Ci dissociamo - spiega la Punzi -, lui sa che non siamo stati noi. Perché lo attaccano? Perché lui ha cominciato la campagna mediatica contro di noi e si sta esponendo tanto". E il servizio pubblica anche alcuni messaggi arrivati sullo smartphone all'infettivologo: "Voglio parlare con te, grandissimo bast***o di Bassetti. Sei un nazista e comunista, che tu sia maledetto e tutta la tua famiglia", "Sei un pezzo di m***a, ti veniamo a prendere", "Qualche amico fidato ce l'abbiamo anche a Genova, pensi alla famiglia". Questo è il clima che si respira oggi in Italia.

