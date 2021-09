Matteo Bassetti sul dramma dell'operatore Mediaset: "Entrambi intubati per Covid, ma uno non è più uscito vivo"

12 settembre 2021 a

Matteo Bassetti particolarmente segnato. Nella sua lunga carriera il direttore del reparto di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova ne ha viste tante. Ma c'è un episodio recente che lo ha messo davvero a dura prova. "Prima ondata. Vengono da me due operatori tv, Paolo e Luca per un programma Mediaset. Qualche giorno dopo mi chiama uno dei due e mi dice ‘sto male’. Lo ricovero. Il secondo pure - premette in un'intervista a Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano -. Finiscono nella stessa stanza. Entrambi intubati. Uno mi torna indietro, l’altro, Paolo, no. L’ho dovuto dire io a Luca. Sono ancora segnato".

Anche per questo Bassetti continua la propria battaglia per convincere tutti a vaccinarsi. "La vaccinazione" contro il covid "è un atto d'amore verso noi stessi per tutelare la salute e per evitare che non andiamo in ospedale a intasare terapie intensive e ospedali, cosa che probabilmente succederà il prossimo autunno", aveva detto ad Agorà su Rai 3.

Proprio per le sue posizioni intransigenti l'infettivologo ha dovuto fare i conti con numerose minacce da parte dei no-vax. Minacce che lo hanno costretto a munirsi di scorta per proteggere se stesso e la sua famiglia.

