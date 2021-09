No vax, l'allarme del capo della Polizia: "Come la strategia della tensione"

15 settembre 2021 a

a

a

"Strategia della tensione". È l'espressione utilizzata dal capo della Polizia Lamberto Giannini per definire l'offensiva sul web da parte della galassia No vax-No green pass. Si diffondono "disinformazione e complottismo con richiami al suprematismo americano alimentando il caos per sovvertire l'ordine", ha spiegato parlando al congresso del sindacato di polizia Siap.

I novax nell'esercito italiano, bomba a orologeria. Numeri sconcertanti: quanti sono i non vaccinati

"Si punta a minare certezze e poi si lancia una diffusa chiamata all'illegalità, alla piazza non che manifesti democraticamente, ma che deve bloccare stazioni, circondare il Parlamento e fare azioni varie". Da tempo la polizia di prevenzione e le Digos delle questure producono note informative a getto continuo. La protesta no vax è ormai assurta a gesto politico. Così il ministro dell’’Interno, Luciana Lamorgese, e il capo del dipartimento di Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, sono in piena azione operativa.

Due prof a scuola senza Green pass? Il preside li caccia, loro lo denunciano: qui Torino, siamo al caos totale

C'è chi pensa ad una regìa nazionale, un coordinamento, un punto di sintesi e decisione finale, ma anche iniziale, tra le centinaia di polemiche contro vaccini e green pass. Al momento non si conoscono le conclusioni delle verifiche in atto da giorni dalle forze di polizia, ma le parole di Giannini alzano il livello di attenzione e di pericolo per un movimento che politicamente è ancora tutto da definire. e molto impegnata è la Polizia postale e delle telecomunicazioni, al comando del questore Nunzia Ciardi, che hanno acceso tutti i riflettori. La tolleranza zero contro le illegalità annunciata dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, comincia proprio da internet.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.