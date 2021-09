Incendi, da gennaio bruciati boschi e foreste per 1.552,72 chilometri quadrati: Italia prima nella classifica europea

15 settembre 2021 a

Nuovo record negativo sul fronte degli incendi in Italia nel 2021: dal gennaio scorso ad oggi, nel nostro Paese sono andati in fumo ben 1.552,72 chilometri quadrati di boschi, foreste e campagne. E’ come se il fuoco avesse distrutto la superficie totale di Roma e Parma, oppure sette volte l’Isola d’Elba o quasi un decimo dell’estensione di tutti i Parchi nazionali italiani. E’ stato battuto così il precedente anno nero per i roghi in Italia, che nel 2017 aveva visto in fiamme oltre 1.418 kmq. Lo si scopre leggendo i dati aggiornati dell’Effis, il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi della Commissione Ue. Il nostro Paese quest’anno è ancora al primo posto nella classifica europea delle aree bruciate, seguito da Grecia (1.282 kmq), Spagna (773 kmq), Francia (303 kmq) e Portogallo (244 kmq).

Il primo bilancio sulle attività di questa rovente stagione sul fronte della lotta agli incendi sarà tracciato nell’ambito di “Reas 2021”, ventesima edizione del Salone internazionale dell’Emergenza, che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre aMontichiari (Brescia). Sabato 9 ottobre, è infatti prevista la tavola rotonda “Campagna antincendio boschivo estiva 2021: un’esperienza da ricordare”, che vedrà la partecipazione del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, e di rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni, dell’Anci e delle associazioni di volontariato.

“Siamo lieti di ospitare ancora una volta durante il tradizionale appuntamento dedicato alle attività antincendio boschive nel nostro Paese, tanto più a conclusione di un’estate nuovamente drammatica sul fronte degli incendi”, ha rivelato il direttore del Centro Fiera, Ezio Zorzi. “Quest’anno la nostra manifestazione, dopo il rinvio dell’edizione 2020 a causa della pandemia, torna a proporsi come l’appuntamento nazionale leader per i settori dell’emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell’antincendio. Naturalmente, anche grazie alle partnership con l’Hannover Fairs International GmbH e con la fiera specializzata leader a livello mondiale Interschutz, guardiamo sempre all’internazionalizzazione come chiave di ulteriore crescita e sviluppo”, ha concluso Zorzi.

