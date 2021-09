Matteo Salvini, la denuncia di una vergogna di Stato: "Un ragazzo autistico non è stato fatto salire sul traghetto"

16 settembre 2021 a

a

a

"Una famiglia con un ragazzo autistico, Gaetano, non è stata fatta salire a bordo di un traghetto in partenza da Napoli verso Palermo, con la scusa di problemi burocratici. Vergogna e ipocrisia: ogni giorno centinaia di immigrati sono liberi di sbarcare senza regole, ma poi... ...succedono episodi come questi. Solidarietà al presidente di Autismo in Movimento, Antonio Riggio, padre del giovane bloccato a terra. La Lega è al fianco di queste famiglie: non ci stancheremo mai di combattere per garantire loro sostegno e dignità". Così twitta il leader della Lega Matteo Salvini.

Nel frattempo sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa di immigrati. Un barchino con 15 migranti è stato soccorso dalla Guardia di finanza, mentre la Guardia costiera ha intercettato 27 migranti alla deriva, tra cui bambini e donne incinte. Quindici tunisini, fra cui un minore, sono stati soccorsi a circa tre miglia e mezzo da una motovedetta della Guardia di finanza. Salvati invece da una nave - inviata sul posto dalla Guardia costiera italiana - 27 migranti alla deriva. Tra loro diversi bambini e una donna incinta di otto mesi.

Un altro barchino di 5 metri, con a bordo 17 tunisini fra cui una donna, è stato intercettato a 200 metri da Capo Grecale a Lampedusa. A bloccare e sequestrare l'imbarcazione di legno è stata una motovedetta della Guardia costiera. Mentre un gommone di 12 metri, con a bordo 38 migranti, è stato soccorso a 14 miglia a Sud di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria di porto. Al molo Favarolo, i militari hanno fatto sbarcare il gruppo - fra cui 6 donne e 5 minori - di libici ed egiziani. Continua così lo sbargo di stranieri sulle nostre coste, mentre a Napoli succede un fatto che fa emergere l'inadeguatezza dello Stato, come denuncia Salvini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.