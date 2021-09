Portofino, resta chiuso sul balcone in hotel? La morte orribile del turista Usa (e un terribile sospetto)

21 settembre 2021 a

a

a

Un turista americano di 43 anni è morto la notte scorsa dopo essere precipitato dal balcone della sua camera in un hotel di Portofino. La tragedia è avvenuta, secondo le prime ricostruzioni, quando l'uomo, rimasto bloccato sul terrazzino insieme alla moglie, avrebbe scavalcato cercando di calarsi a terra per rientrare in camera. La caduta da un'altezza di circa 3 metri non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati il 118, la croce Verde di Santa Margherita e i carabinieri. Ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sono affidate ai militari.

Fate molta attenzione a vedere porno in ufficio: attacco hacker? Licenziato in tronco: caso clamoroso in Veneto

Non si spiega perché non abbia usato la scala che è sempre appoggiata alla facciata dell'edificio accanto al luogo dove è avvenuto l'incidente, Roberto Tiraboschi, direttore dell'albergo, Piccolo Hotel di Portofino che si trova sulla strada panoramica tra Paraggi e Portofino. "Non capisco perché non l'abbia usata. Bastava prenderla, appoggiarla al balcone e scendere. La scala la teniamo sempre in quel punto perché la usiamo per salire a controllare i condizionatori".

Passanti aggrediti e terrore a Roma? Cinghiali, l'ultima vergogna di Virginia Raggi: ecco come spiega questa foto

La coppia era arrivata ieri 19 settembre alle 18 in hotel. "Hanno preso la camera e poco dopo sono usciti per andare a cena. Quando sono rientrati ci hanno chiesto una bottiglia di vino rosso, poi è avvenuta la tragedia", racconta Tiraboschi.

Il fratellastro di Cassano arrestato a Bari. Blitz dei carabinieri, cos'hanno trovato in casa sua: "Non solo parrucche"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.