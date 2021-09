Cinghiali in pieno centro, panico tra i passanti: "Fate qualcosa". Non è Roma, effetto-M5s

22 settembre 2021 a

Non solo Roma, i cinghiali sono arrivati anche a Torino. Guarda caso due grandi città che hanno in comune il fatto di essere guidati da un’amministrazione del Movimento 5 Stelle. Una coppia stava passeggiando in piazza Gran Madre attorno alle 21 della serata di ieri, martedì 21 settembre, quando si è imbattuta in due cinghiali che scorrazzavano liberi per le vie di Torino.

“Chiama i vigili”, sono state le parole rivolte alla sua compagna dall’uomo che era intento a girare il video. “Fate attenzione che ci sono i cinghiali”, ha poi aggiunto dopo aver incrociato alcuni residenti della zona che in quel momento stavano attraversando la piazza per tornare a casa. Per il momento, però, quanto verificatosi a Torino non ha nulla a che vedere con la gravità del fenomeno diffuso a Roma. Nella capitale, infatti, la situazione è sempre più critica, in particolare nella zona Nord.

L’ultimo caso pericoloso si è verificato in via Taverna, al Trionfale, dove un padre con due figli nel passeggino ha dovuto fare slalom tra una quindicina di cinghiali per raggiungere l’asilo nido. “Evidentemente di recente c’è stata la stagione dell’amore - ha dichiarato l’uomo - si sono riprodotti molto e scorrazzano per il quartiere in maniera più preoccupante di prima. La situazione sta davvero sfuggendo di mano, qualcosa va fatto e anche in fretta”.

