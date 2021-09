Bollettino 23 settembre. la barriera contro la Delta funziona: crollano i ricoveri. Vaccino agli under 12? "A ottobre"

23 settembre 2021 a

Continua a rimanere sotto controllo la situazione epidemiologica dell’Italia. La curva segue il solito andamento altalenante, tra il “picco” toccato a metà settimana e poi la discesa nel fine settimana. Guardando i dati a più ampio raggio, la notizia migliore deriva dal fatto che rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana sono stati registrati meno casi di Covid. Inoltre la pressione sul sistema sanitario nazionale è abbastanza bassa, merito soprattutto del quasi 80 per cento di vaccinati con due dosi.

Il bollettino di oggi, giovedì 23 settembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.061 contagiati, 5.466 guariti e 63 morti a fronte di 321.554 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’1,3 per cento (-0,1 rispetto a ieri). Per quanto riguarda gli ospedali, oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -146 (3.650 posti letto attualmente occupati) mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -8 (505) con 30 nuovi ingressi.

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione: in totale sono state somministrate 83.192.028 dosi. I cittadini che hanno ricevuto la seconda sono oltre 41,5 milioni (quasi il 77 per cento della popolazione over 12). A proposito degli under, il direttore generale dell’Ema Cavaleri ha fatto sapere che “ad oggi non è stata ricevuta alcuna richiesta di estensione di un vaccino Covid-19 nei bambini di età inferiore ai 12 anni. L’Ema prevede che Pfizer presenterà i dati sui bambini tra 5-11 anni a inizio ottobre e Moderna a inizio novembre”.

