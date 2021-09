Antonella Viola, emergenza-Covid finita? Lo scienziato la smonta: "Balle, cosa ci aspetta", il peggio della pandemia

23 settembre 2021 a

a

a

Secondo Antonella Viola, nonostante il Covid sia ancora in circolazione e nonostante la variante Delta, la fase emergenziale della pandemia è ormai alle spalle: "Il periodo emergenziale della pandemia è finito, siamo entrati nella fase post-vaccino. Ora ci muoviamo verso una nuova normalità più problematica ma gestibile", aveva detto a La Stampa. E ora all'immunologa di Padova, rispondono quattro scienziati.

"Saranno loro a creare il problema" Covid, la Capua punta il dito: Italia? Niente affatto. Il peggiore degli scenari

"Ne saremo fuori quando il problema sarà diventato gestibile in tutto il mondo", ribatte sempre sul quotidiano diretto da Massimo Giannini, Andrea Gori, professore ordinario di Malattie infettive all'Università Statale e primario al Policlinico di Milano: "La scala su cui ragionare non è quella regionale o nazionale, ma globale". Insomma, dice Gori, la pandemia non è finita "e ci vorrà ancora molto tempo. Lo sarà quando la pandemia, appunto, sarà risolta in tutti i Paesi".

"Ne hai mai visitato uno?". Bassetti sbrocca contro Antonella Viola: "Cretinate", gelo a Tagadà | Video

Più morbido il commento di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute: "Siamo sulla buona strada ma non possiamo abbassare la guardia. Però dobbiamo provare a rivivere con normalità. Senza abbandonare la prudenza, ma nemmeno facendoci condizionare ancora dalla paura. Dobbiamo imparare a convivere col virus, sapendo che continuerà a circolare".

"Se per normalità intendiamo che non siamo più nella situazione di qualche mese fa allora si, concordo", conclude Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). "Se si vuol dire che siamo tornati all'era pre-Covid allora proprio no. Abbiamo ancora quasi 10 milioni di non vaccinati, i più deboli da proteggere con la terza dose e la maggior parte dei ragazzi dai 12 ai 16 anni ancora non immunizzati". Insomma, non è ancora finita.

"Un mondo diverso, cosa ci accadrà se non andiamo oltre la pandemia": Antonella Viola, l'ultimo scenario da incubo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.