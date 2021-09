Ischia, pesca un tonno? "Strano rigonfiamento", cosa trova nello stomaco: terrificante

24 settembre 2021 a

Una scoperta mai fatta prima d'ora quella del pescatore Massimo Bottiglieri. Il campione di pesca ha rinvenuto nello stomaco di un tonno una siringa ospedaliera. È accaduto nelle acque al largo di Ischia, dove il pescatore era riuscito a far abboccare un tonno. L'esemplare, un alalunga di circa 10 chilogrammi, dopo essere stato catturato era stato ripulito con un coltello. Qui l'impressionante rinvenimento. A far sospettare Bottiglieri che qualcosa non tornasse uno strano rigonfiamento nello stomaco del povero tonno. Ed effettivamente una grossa siringa era presente all'interno del tonno.

"Non è la prima volta che mi capita di trovare plastica negli stomaci dei pesci - ha ammesso il pescatore -. Dobbiamo impegnarci a salvaguardare il mare". E ancora: "Quanto accaduto conferma che bisogna al più presto invertire il trend, perché il nostro mare è sempre più invaso dai rifiuti". Sempre a Forio qualche anno fa, nel 2018, si era arenato un capodoglio. Nel suo stomaco furono rinvenuti ingenti quantitativi di plastica.

Un evento che deve dare da pensare. A fare eco all'appello di Bottiglieri anche il direttore dell'area marina protetta Regno di Nettuno, Antonino Miccio: "Bisogna impegnarsi tutti insieme per tutelare i preziosi ecosistemi delle isole del golfo, la cosiddetta 'marine litter' è un problema da affrontare senza se e senza ma se abbiamo a cuore il futuro del nostro pianeta".

