Corinaldo, Andrea Cavallari è fuggito con la fidanzata

Sembra sparito nel nulla Andrea Cavallari, il 26enne della “banda dello spray al peperoncino”, responsabile della strage di Corinaldo del 2018, quando morirono 6 persone, tra cui cinque minorenni, in una discoteca. Il ragazzo, condannato a 11 anni e 10 mesi, ha avuto un permesso per discutere la tesi all’università di Bologna ma da giovedì scorso, non appena proclamato dottore, si è reso irreperibile. Peraltro, è sparita anche la sua fidanzata, con cui si trovava al momento dell’esame. il padre gli ha rivolto un appello, dicendo di costituirsi, mentre la Procura di Bologna, in coordinamento con quella di Ancona (ufficio competente per l’esecuzione della pena), procede per il reato di evasione.