Donna trovata morta nel camerino del Decathlon, a 50 anni: Padova, una ipotesi sconvolgente

È stata ritrovata morta nel camerino di un negozio della catena di articoli sportivi Decathlon dal personale di vigilanza che si è accorta di lei a orario di chiusura. Mariella Stato, una donna di 50 anni di Cadoneghe (Padova), mercoledì 22 settembre è rimasta bloccata all'interno del camerino, chiuso, in seguito a un malore che le è stato fatale.

La donna è stata trovata con indosso i capi che aveva scelto di provare, segno che il malore è stato fulminante. Non è stato stabilito per quanto tempo Mariella Stato sia rimasta esanime: sicuramente è entrata in negozio nel pomeriggio. A far scattare l'allarme durante i consueti controlli serali è stato ill camerino chiuso dall'interno.

Sul posto è intervenuta la Volande della Polizia, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per un esame esterno. Il medico di base, contattato poi dalla polizia, ha riferito che la donna era malata e il malore è riconducibile al suo stato di salute. Gli agenti hanno invece raccolto le informazioni necessarie e poi ha contattato il pubblico ministero di turno: sarà necessario un esame esterno ma sembra che si tratti di una morte per cause naturali, un infarto che l'ha stroncata. Anche il medico legale, che si è messo subito in contatto con il medico di famiglia, pare abbia confermato il quadro compromesso della salute della donna.

