Nunzia Alessandra Schilirò con i no vax, Luciana Lamorgese: "Gravissimo, accertare le sue responsabilità"

"Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dal vice questore Schilirò durante la manifestazione no vax di ieri sera (25 settembre) a Roma, sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell'interessata". A parlare del caso della partecipazione di Nunzia Alessandra Schilirò alla protesta contro il green pass in Piazza San Giovanni è il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

La Schilirò infatti non è una qualunque: è un vicequestore della Polizia, già a capo della sezione violenze sessuali della Squadra mobile romana e ora in forza alla Criminalpol. Un curriculum di tutto rispetto che peraltro le ha consentito di sbarcare anche nel mondo dell'editoria con romanzi sul disagio femminile. Su Covid, vaccini e Green pass è però all'opposizione, totale. Talmente convinta dalle "barricate" da voler salire sul palco e prendere la parola.

"Non ho fatto un discorso per il mio mestiere, è irrilevante, l'ho fatto per chiunque si sia sentito discriminato - si difende la funzionaria -. Ero tutti e nessuno. Sono una persona che ama il proprio Paese e le bellezze del mondo, e lotterò sempre per esse".

