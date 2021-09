Alitalia, "per l'ultima volta": lo strazio del pilota ad alta quota, il video commuove l'Italia

28 settembre 2021 a

"È con una certa emozione che vi diciamo che è il nostro ultimo volo Alitalia", due membri della storica compagnia di bandiera italiana hanno detto addio ai passeggeri, visto che Alitalia smetterà di volare a partire dal 15 ottobre, quando sarà sostituita da Ita. Tra i dipendenti, infatti, c'è chi sa già che non sarà tra i lavoratori della nuova azienda e si porta avanti dando l'ultimo saluto: è il caso di un pilota e del responsabile di cabina, che qualche giorno fa hanno dato il loro commiato prima dell'ultimo volo.

"Dopo 40 anni di onorata carriera, 10 anni da pilota militare e 30 anni al servizio di Alitalia, quest’oggi è purtroppo il mio ultimo volo: per lui invece sono 35 anni di servizio, dal 1986", ha detto il pilota visibilmente commosso. Il video, ripreso da alcuni passeggeri e postato poi su Facebook, ha fatto già il giro dei social. Nel discorso d'addio, però, non è mancata una punta di amarezza.

"Vi chiediamo soltanto di non credere a ciò che cercheranno di farvi credere. Sarebbe come pensare che la più grande acciaieria d’Europa, che sta a Taranto, si trova sull’orlo del baratro perché gli operai sono miliardari. Una teoria abbastanza fantasiosa, secondo me", ha concluso il pilota. Che infine ha aggiunto: "Comunque siccome sono una persona anziana dalla lacrima facile, vi saluto per l’ultima volta: buon volo a tutti".

