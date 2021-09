Orbetello, bloccata al supermercato perché vestita così: "A petto nudo, o ti copri o non entri"

29 settembre 2021 a

a

a

Cacciata, o quasi, dal supermercato. È accaduto a Diletta Pelucco, una 30enne di Orbetello che si è presentata a fare la spesa in tenuta da sport. "O ti copri o al supermercato non entri, non si può entrare qui a petto nudo", è stato il monito della vigilante chiamata a provare la temperatura così come previsto dalle norme anti-Covid. E così ha fatto. La ragazza, psicologa con un trascorso nell'Esercito Italiano, ha deciso di mettersi una camicia e accompagnare la nonna 90enne a fare la spesa.

Scenata alle poste per la mascherina, due feriti: arrestato il candidato sindaco. Chi è quest'uomo, un grosso caso politico

Lo sfogo poi è arrivato sui social dove Diletta ha pubblicato uno scatto che ritraeva l'abbigliamento "incrinimanto": "In fila per entrare al supermercato sono stata fermata dalla guardia giurata a causa della mia nudità. Io sono rimasta incredula, credevo scherzasse – ha spiegato ai suoi amici – indossavo pantaloni da sopra l’ombelico fino alle caviglie e un top. Lei davanti agli altri clienti mi ha detto che ero a petto nudo".

Video su questo argomento Medico, senza vaccino e senza Green pass: dove si è "trasferito" il sindaco per continuare a lavorare

Immediata la polemica tra chi ha contestato alla 30enne un certo decoro nei luoghi pubblici e chi, come l'assessore Maddalena Ottali ha rivendicato la libertà: "Lo trovo francamente assurdo. Quasi imbarazzante, tante battaglie fatte per poi perdersi in un bicchier d’acqua".

"Lividi ovunque" e non solo: Dayane Mello stuprata davanti a tutti? Scandalo e orrore al reality brasiliano, chi è il mostro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.