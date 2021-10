Massa Carrara, fulmine colpisce un gregge: quante capre uccide in pochi secondi

01 ottobre 2021 a

Sono morte colpite da un fulmine 47 capre di un gregge appartente a un pastore di Forno, piccola frazione di Massa. La metà di tutti i capi bestiame di Rolando Alberti, giovane pastore con la passione per la poesia che ha visto così da un giorno all'altro dimezzare la sua primaria fonte di guadagni. Amici e conoscenti dell'uomo hanno quindi deciso di aprire una raccolta fondi online in suo sostegno.

Non è la prima volta che succede un fatto del genere. Un fulmine, nell'ototbre del 2019, si era abbattuto su un campo nel territorio di Itri, in provincia di Latina, facendo strage di ovini. Ben 105 animali, tra capre e pecore, sono state folgorate all'istante con la conseguente eliminazione delle carcasse seppellite o bruciate.

Una decisione presa dopo un'ordinanza del sindaco di Itri, per evitare qualsiasi tipo di problema di natura igienico-sanitaria e ogni rischio di carattere ambientale. "Il sotterramento e l'incenerimento di animali morti - si leggeva nell'ordinanza - possono essere giustificati in situazioni specifiche, soprattutto in zone isolate, o in situazione di lotta a malattie che richiedono lo smaltimento immediato degli animali uccisi come misura di controllo del focolaio di malattie trasmissibili gravi. Lo smaltimento in loco va esteso a zone (come in questo caso, ndr) alle quali l'accesso è praticamente impossibile al personale adibito alla raccolta".

