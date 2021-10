Eolie, allerta gialla per l'isola di Vulcano: "Valori fuori norma". Dopo le Canarie tocca a noi?

02 ottobre 2021 a

Allerta gialla per l'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle Eolie. L'allarme è stato diffuso dalla Protezione Civile che, con la struttura della protezione civile della Regione Siciliana e con il parere concorde della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, ha rilevato variazioni significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico. Le variazioni richiedono alcune misure per prevenire e gestire i rischi.

Tra queste il potenziamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza vulcanica (anche con l'eventuale coinvolgimento di altri centri di competenza oltre a INGV e CNR-IREA che ordinariamente se ne occupano), un raccordo informativo costante tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, l'aggiornamento dei piani di protezione civile, una diffusa attività di informazione alla popolazione residente sull'isola e ai turisti, con specifico riferimento all'innalzamento del livello di rischio.

Una notizia che arriva gli stessi giorni in cui le Canarie devono fare i conti con il vulcano de La Palma. Quest'ultimo, stando agli ultimi dati, avrebbe distrutto almeno 589 edifici e coperto 258 ettari di terreno. Coinvolto anche il nostro Paese perché l'eruzione vulcanica ha provocato una nube di polveri e gas potenzialmente pericolosi, che sta attraversando ad alta quota il Mediterraneo.

