Asti, 13enne muore schiacciato dal divano: una fine atroce e inspiegabile

Una fine tragica e inspiegabile quella del 13enne trovato senza vita in un alloggio ad Asti. Il giovane, di origine senegalese, è morto soffocato dal divano letto che si è richiuso sopra di lui. A trovare il corpo è stato il cugino, che era andato a portargli la spesa. L'allarme è stato lanciato subito. Ma per il ragazzo, che era solo in casa, non c'è stato nulla da fare. Stando alle prime informazioni, si presume stesse dormendo quando il divano lo ha schiacciato.

Il divano letto si sarebbe richiuso sopra di lui che, essendo di corporatura molto esile, è morto soffocato. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per cercare di estrarlo. Poi sono arrivati anche i carabinieri che, svolti gli accertamenti del caso, hanno restituito il corpo alla famiglia. Il ragazzo viveva in quella casa insieme ai genitori, che però in quel momento si trovavano fuori.

Dopo l'allarme lanciato dal cugino della vittima, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma per il 13enne non c'è stato più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la molla del divano, per cause ancora da chiarire, sia scattata facendo chiudere il letto con all'interno il ragazzo. Che forse si era addormentato.

