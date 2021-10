Meteo, maltempo in Liguria. L'allarme per le prossime ore: "Il terreno non regge più", rischio alluvione

04 ottobre 2021 a

La Liguria è flagellata dal maltempo. Le piogge molto abbondanti proseguono anche oggi lunedì 4 ottobre su Savonese e Genovese, "con accumuli pluviometrici che raggiungono i 540mm dalla mezzanotte a Cairo Montenotte. Dopo l'alluvione a Pontinvrea, dove il livello dell'acqua supera il metro di altezza, è stato chiuso un tratto dell'A6 Torino Savona tra Ceva e il bivio A6/A10. Sempre nel Savonese è isolato Mallare. A Rossiglione, nell'entroterra genovese, gli accumuli pluviometrici superano i 350mm e si registrano alcuni smottamenti", riporta il sito 3bmeteo.it.

Si segnala un principio di allagamento in un sottopasso ferroviario a Rossiglione e un altro nella borgata di Sant'Anna al Superiore. "Non oso immaginare se dovremo arrivare a mezzanotte sotto questo regime di precipitazione. Il territorio è fragile e nei giorni successivi si vedono i danni: preoccupa la saturazione dei terreni. Il terreno completamente intriso di acqua non regge più e da lì si generano movimenti franosi. E' un territorio che presenta poi conti molti salati sul bilancio del dissesto idrogeologico", spiega il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo.

Situazione di massima allerta nel Savonese per l'esondazione del Letimbro a Pontinvrea, nell'entroterra dell'alta Val Bormida, dove le condizioni sono ormai alluvionali. Si segnalano accumuli pluviometrici localmente superiori ai 250mm. Anche il torrente Erro sta esondando tra Acqui Terme e Ponzone.

