Coronavirus, la scelta clamorosa in zona bianca: "Si possono riaprire le discoteche", sta finendo l'emergenza?

E' ufficiale. Senza cantare vittoria possiamo dire che la lotta al coronavirus sembra in discesa. Il Cts pensa infatti a una graduale riapertura delle discoteche in zona bianca. Il Comitato tecnico scientifico infatti "ritiene che queste attività possano essere consentite in zona bianca garantendo: una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35 per cento della capienza massima al chiuso e al 50 per cento all'aperto".

E ancora, "la presenza di impianti di areazione senza ricircolo d'aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo Iss; l'uso obbligatorio dei bicchieri monouso; la garanzia della possibilità di frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali; l'utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo, paragonabile alle attività fisiche al chiuso".

Del resto i numeri dei contagi fanno ben sperare. Il bollettino di oggi 5 ottobre parla di 2.466 nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.612. Sono invece 50 le vittime in un giorno, ieri erano state 37. I tamponi sono 322.282, contro i 122.214 di ieri, per un rapporto tamponi-positivi che si attesta allo 0,8 per cento rispetto all’1,3 per cento di ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (363), Sicilia (321) e Lombardia (288).

