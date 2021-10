Riaperture, cinema e teatri al 100%, discoteche al 50. Il nuovo decreto va oltre le indicazioni del Cts

07 ottobre 2021 a

Cambia la capienza per gli eventi al chiuso e all'aperto. Lo ha deciso il Consiglio de ministri, che ha appena varato un nuovo decreto. Il provvedimento prevede, per la zona bianca, una capienza del 100 per cento per teatri, cinema e luoghi di cultura, anche al chiuso, e una del 50 per cento per le discoteche, sempre al chiuso ma con impianti di aerazione idonei. Si è deciso, insomma, di andare oltre le indicazioni del Cts, che invece aveva suggerito l'80 per cento come capienza massima per cinema, teatri e sale al chiuso e il 35 per cento per le discoteche. Restano comunque valide le norme di prevenzione come obbligo di green pass e mascherine.

Cambia la capienza massima anche delle strutture che ospitano eventi sportivi. All'aperto - come nel caso degli stadi - sarà del 75 per cento, mentre al chiuso - come nel caso dei palazzetti - sarà del 60 per cento. Nel testo si specifica anche che le misure si applicano per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico sia a tutte le altre competizioni sportive.

I ministri, insomma, si sarebbero trovati d'accordo nell'osare sulle riaperture visto l'andamento della pandemia. Ma ad influire sulla loro decisione è stata soprattutto la campagna vaccinale, che ormai ha immunizzato l'80 per cento della popolazione. Il via libera alle nuove riaperture è arrivato subito dopo l'incontro tra Draghi e il leader della Lega Salvini, il quale ha assicurato il voto dei ministri leghisti al provvedimento. Le riaperture, come riporta Repubblica, avverranno solo in zona bianca - sempre con green pass obbligatorio - a partire da lunedi 11 ottobre. In zona gialla, invece, le capienze saranno ancora ridotte.

