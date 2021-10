Catanzaro, nonnina di 74 anni si finge cieca, come si tradisce da sola. Una truffa degna del reddito di cittadinanza

09 ottobre 2021 a

a

a

Si fingeva cieca da circa venti anni e così aveva fregato anche l’Inps, che le aveva riconosciuto un’indennità mensile di mille euro per infermità. Finita sotto indagine, alla fine una donna di 74 anni è stata scoperta come falsa invalida: i carabinieri di Catanzaro le hanno notificato un decreto di sequestro preventivo per oltre 200mila euro, emesso dal gip del tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura.

L’anziana signora, che risiede nella frazione Lido del capoluogo, è accusata di truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche. L’indagine è scattata mesi fa e partita da una segnalazione di un vicino, che dopo aver litigato con la 74enne era andato dai carabinieri: quest’ultimi si sono resi conto che, dalla descrizione dei fatti, emergevano dei comportamenti e delle azioni da parte della donna che apparivano incompatibili con la sua condizione di non vedente. Tra l’altro un controllo ha permesso di scoprire che in passato la donna aveva riferito di aver visto situazioni o cose che non avrebbe potuto se fosse stata davvero invalida.

Allora i carabinieri hanno iniziato a seguirla con discrezione, l’hanno ripresa e osservata nelle attività quotidiane e capito che ci vedeva benissimo: la prova finale è arrivata direttamente in caserma, dove era stata convocata con una scusa e sorpresa a leggere e firmare normalmente alcuni documenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.