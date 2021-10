Cosenza, orrore all'ospedale: "Schifo e vergogna". In corsia... un video raccapricciante, ecco cosa state vedendo

11 ottobre 2021 a

Qualcosa di mai visto prima all'interno di un ospedale: nel reparto di Radiologia del nosocomio di Paola, in provincia di Cosenza, i pazienti hanno assistito a un vero e proprio inseguimento. No, non tra persone. Ma tra un gatto e un topo. Tutto vero. Un paziente, in attesa di sottoporsi a una lastra, ha filmato tra i lettini i due animali. Ad avere la meglio il topo che è riuscito a nascondersi nei buchi di cui sono pieni i muri delle corsie.

"Ho assistito personalmente a questa scena – si legge in un commento sotto il video diffuso su Facebook – e mi auguro che questa segnalazione arrivi alle persone giuste e vengano presi i dovuti provvedimenti. Vergognoso!". È andata peggio a un paziente del Policlinico di Modena. Qui l'uomo ha avuto una più che spiacevole sorpresa: un topo morto sopra la plastica protettiva applicata al pranzo.

Un vero orrore per cui l'ospedale si è scusato, sollevando qualche dubbio. Al vaglio infatti l'ipotesi che possa essere stato un gesto di provocazione da parte di qualche no-vax contrario all'operato di chi lavora nella sanità. Ipotesi che nulla ha a che fare con quanto accaduto invece in Calabria, dove gatto e topo sono entrati autonomamente.

