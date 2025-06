Cosenza, tragedia in piscina: bimba di otto anni muore annegata

Ai carabinieri della Compagnia di Rende sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la piccola giocava in acqua quando ha avuto un malore ed è annegata.

Ancora una tragedia. Ancora una giovane vittima di questa prima parte dell'estate. Oggi, lunedì 30 giugno, una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico "Santa Chiara" di Rende (Cosenza). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la piccola.

Come detto, quello di Cosenza è solo l'ultimo caso di una bambina trovata morta annegata. Ieri, domenica 29 giugno, una bambina è annegata nel fiume Piave nel pomeriggio e il suo corpo è stato recuperato solo in tarda serata. La Bimba, 10 anni e di origine macedone, era insieme alla famiglia per un pomeriggio di svago lungo le sponde del Piave a Pederobba, ed è annegata nel fiume mentre stava facendo il bagno con i fratelli in località San Giacomo verso le 16 di oggi pomeriggio. A recuperarne il corpo, sommozzatori dei vigili del fuoco.