La Spezia, il fesso dell'Autovelox: lo "sfida" 19 volte a tutta velocità? Finisce in disgrazia

12 ottobre 2021 a

a

a

Il “fenomeno” del giorno arriva da La Spezia. Si tratta di un cinquantenne di Aulla, in provincia di Massa-Carrara, e la sua “impresa” non è certo da tutti (anche perché in pochi sarebbero capaci di pensare una cosa così stupida): ha sfidato l’autovelox lanciandosi ad alta velocità con lo scooter e pensato di farla franca semplicemente coprendo parte della targa con un casco.

Di notte hacker, di giorno... l'impensabile nome: ecco chi è la 40enne arrestata a Genova

Effettivamente per gli agenti della polizia locale di Santo Stefano Magra non è stato facile risalire all’uomo, ma hanno preso la sfida sul serio e l’hanno vinta riuscendo a identificarlo: ciò si è tradotto nella notifica di 19 verbali contestati per eccesso di velocità, che sono costati al 50enne multe pari a 5.909 euro, 69 punti della patente decurtati e 5 sospensioni della licenza di guida. Era dal giugno scorso che le indagini andavano avanti: nei video raccolti dall’autovelox quell’uomo era una presenza quasi quotidiana.

Video su questo argomento Autostrada, il furbetto in corsia d'emergenza? Bruttissima fine: come lo beccano i poliziotti

Quando finalmente sono riusciti a identificarlo, gli agenti hanno scoperto che aveva numerosi verbali per eccesso di velocità non pagati. E allora lo hanno convocato al comando locale: a quel punto l’uomo ha provato a far ricadere la colpa sul figlio e sul nipote, additandoli come abituali utilizzatori dello scooter incriminato. Tesi che però è stata smontata anche con l’aiuto delle telecamere di video sorveglianza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.