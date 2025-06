Autovelox, attenzione: da oggi cambia tutto, cosa fare

A partire dal 12 giugno 2025, entrano in vigore nuove regole per gli autovelox, stabilite da un decreto convertito in legge, con l’obiettivo di ridurre gli abusi e garantire la sicurezza stradale. Le novità, riassunte dal Codacons in quattro punti principali, prevedono criteri più stringenti per l’uso degli autovelox.

Primo, gli autovelox potranno essere installati solo su tratti di strada individuati dal prefetto, caratterizzati da elevata incidentalità da velocità negli ultimi cinque anni, difficoltà di contestazione immediata delle infrazioni e velocità medie superiori ai limiti. Secondo, è stabilita una distanza minima tra gli autovelox: 4 km su autostrade, 3 km su strade extraurbane principali, 1 km su extraurbane secondarie, locali e ciclopedonali, 1 km su strade urbane di scorrimento e 500 metri su urbane di quartiere. Terzo, la distanza tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox deve essere di almeno 1 km su strade extraurbane, 200 m su urbane di scorrimento e 75 m su altre strade. Infine, gli autovelox su strade urbane di scorrimento saranno consentiti solo se il limite di velocità è quello previsto per quel tipo di strada, non inferiore a 50 km/h.