Autovelox, addio: ecco quanti ne spengono

Il 59,4% degli autovelox fissi e il 67,2% di quelli mobili non sono in regola: si tratta di dispositivi che dispongono di decreti di approvazione antecedenti al 2017. per questo, come si legge su Italia Oggi, necessitano di un’omologazione ad hoc per essere in regola con i rilievi della Cassazione. Ora, in attesa del decreto del ministero dei Trasporti che regolamenta l’uso degli autovelox, gli apparecchi più datati dovranno essere spenti dai comuni.

L'operazione trasparenza è cominciata lo scorso 27 marzo quando il Mit, dopo aver sospeso il decreto in fase di trasmissione a Bruxelles, aveva invitato Anci e ministero dell’interno a effettuare una ricognizione degli apparecchi sul territorio nazionale così da accertare il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati, verificare quelli non conformi alle regole di approvazione e capire l'impatto delle nuove norme di omologazione.