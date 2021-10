Roma, "sulla cattedra con...". Raccapricciante a La Sapienza, prof sconvolta: si trova davanti questa roba

12 ottobre 2021 a

a

a

A Roma la realtà (bestiale) supera la satira di Osho: all'Università la Sapienza spunta pure un topo in cattedra. Qualche giorno fa, in una sapida vignetta, la sindaca Virginia Raggi ricordava che ormai all'elenco della fauna capitolina mancano solo i due Liocorni. D'altronde tra cinghiali (a branchi), istrici tra le auto e pure un toro sulla Laurentina a mandare in tilt il già congestionatissimo traffico cittadino, mancava veramente poco. E dalla aula numero 7 della Facoltà di Economia ecco l'ultimo tassello.

"Costretti a campare ancora così?". La risposta è no: Raggi spazzata via, Dalla Chiesa la umilia (con una foto) | Guarda

Nel video, condiviso sui social e pubblicato anche dal sito della Corriere della Sera, una professoressa con il telefono in mano davanti ai suoi studenti riprende la scena. "Sono sulla cattedra con un topo", spiega l'insegnante tra l'ironico e il terrorizzato. Il sorcino (no, non un fan di Renato Zero) se l'è già data a gambe, sfiorando tastiera e schermo.

Fuochi d'artificio, l'ultima "pennellata" dell'era-Raggi: disgrazia a Roma, maxi-rogo di autobus: quanti ne bruciano | Video

La prof allarga le braccia mentre i ragazzi se la ridono, compresi quelli in videocollegamento in didattica a distanza. Tra i commenti su Facebook si sprecano le ironie: "Che bella Roma mia..." e "È andata anche bene che non era un cinghiale...". Per la cronaca, l'aula si trova a piano terra a pochi metri da uno spazio verde non di competenza dell'università, come sottolineano dalla Sapienza. Prossimo passo: la derattizzazione degli ambienti.

"Non mollo". Raggi, siamo alle comiche: la minaccia politica a Conte arriva da "Striscia la Notizia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.