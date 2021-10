Pneumatici, dal 15 novembre obbligatori quelli da neve: dove si rischia la stangata

13 ottobre 2021 a

“Lo pneumatico è l’unico elemento di contatto tra il manto stradale e la vettura e quindi è indispensabile che sia sicuro e utilizzato in modo corretto. Come? Mantenendolo in ottime condizioni, con una periodica manutenzione: solo così si può viaggiare in modo sicuro, ottenendo dalla propria auto una buona aderenza al terreno percorso.”. Un pensiero che fa capire quanto sia importante la sicurezza in strada a partire proprio dalle gomme. E proprio in questa direzione arriva la decisione sull'obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo dal 15 novembre in Friuli Venezia Giulia.

Le ordinanze emanate dalle concessionarie Autovie Venete e Autostrade per l’Italia infatti prevedono che nel periodo compreso fra il 15 novembre il 15 aprile 2022, tutti i veicoli in transito sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia, ad esclusione delle moto, debbono dotarsi su tutte le 4 ruote di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizione della direttiva comunitaria 92/33CE, o di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati idonei ad essere utilizzati prontamente qualora si renda necessario.

I veicoli a quattro ruote motrici dovranno montare le catene sugli pneumatici posteriori.

L’ordinanza coinvolge i veicoli e motoveicoli che transitano: – sulla autostrada A4 Venezia-Trieste fino a Sistiana– tra il km 406+976 ed il km 522+32 L in entrambe le direzioni di marcia; – e sulla autostrada A28 Portogruaro-Conegliano da Portogruaro all’interconnessione con la A27 (Conegliano), tra il km 0+000 ed il km 48+750, in entrambe le direzioni di marcia; – sulla autostrada A23 Palmanova-Udine da Udine Sud fino all’interconnessione con la A4 (Palmanova), tra il km 0+000 ed il krn 18+550, in entrambe le direzioni di marcia; – e sulla autostrada A34 Villesse-Gorizia sull’intera tratta da Villesse a Gorizia, tra il km 0+000 ed il km 16+993, in entrambe le direzioni di marcia.

