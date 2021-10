Green pass, farmacie prese d'assalto: code per fare i tamponi rapidi

18 ottobre 2021 a

a

a

Farmacie prese d'assalto durante il weekend per eseguire i tamponi rapidi e ottenere il Green pass, obbligatorio dal 15 ottobre per andare al lavoro. A Torino, dopo le proteste di venerdì, le farmacie e gli hub vaccinali sono stati presi d'assalto da chi non essendo ancora vaccinato è dovuto ricorrere al test per avere il certificato verde. Code nella norma tranne a San Salvario dove domenica 17 ottobre, nel pomeriggio, è dovuta intervenire la polizia per controllare le centinaia di persone davanti a una farmacia di via Madama Cristina.

"Addolorato, qual è il nostro problema". Galli indagato, le parole pesantissime di Crisanti

Sempre nel capoluogo piemontese oggi sarà un lunedì nero anche per il trasporto pubblico per l'assenza degli autisti ancora privi di Green pass, il 30 per cento secondo la delegazione ricevuta venerdì 15 ottobre dal prefetto.

"Perché l'Italia rischia lo scenario inglese". Coronavirus, contagi e 150 morti al giorno? Crisanti, l'errore fatale e un inverno horror

Anche a Bolzano questa mattina 18 ottobre si registrano ancora lunghe code davanti ad alcune farmacie che offrono tamponi low cost. Qualche centinaio di cittadini è infatti in fila per effettuare il test. Ieri sera, intorno alle ore 21, i vigili urbani sono stati costretti a intervenire davanti a una farmacia per impedire che si aggiungesse altra gente. Nel tardo pomeriggio si era formata una coda di circa 450 persone, lunga 200 metri.

Proteste in piazza, ogni sabato un corteo: perché sembra di essere tornati negli anni bui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.