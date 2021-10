Laura Ziliani, scoop a Storie Italiane: il triangolo osceno tra Mirto e le figlie? "La madre...", il tassello ribalta il quadro

18 ottobre 2021 a

Laura Ziliani sapeva del triangolo amoroso tra le figlie Silvia e Paola e il fidanzato ufficiale della maggiore, Mirto Milani. Del terribile delitto si parla da Eleonora Daniele a Storie Italiane e l'ipotesi è che la vigilessa sia stata uccisa non solo per una questione di soldi ma anche per le continue liti per questo ménage à trois che aveva sconvolto la donna. In questa vicenda complicata e intricata c'è la pista satanica e c'è questa relazione ufficiale e una ufficiosa. Una delle figlie della vittima era fidanzata da 10 anni con il musicista Mirto, ma l'altra sorella era la sua amante da un po' di tempo. La Ziliani lo aveva scoperto e lo aveva confidato a un'amica qualche settimana prima di scomparire. Un dettaglio che ricopriva di vergogna l'intera famiglia e che avrebbe scatenato molte liti, già molto frequenti e accese per la gestione del patrimonio immobiliare di famiglia.

Quando sono scattate le indagini, Silvia, Paola e Mirto hanno resettato i cellulari e giustificato il gesto con motivazioni diverse. Una delle ragazze per esempio ha detto che si vergognava dell'iscrizione a un sito di scambisti, mentre gli altri due non volevano che venisse allo scoperto la loro relazione segreta. Mirto, infatti, stava con entrambe. "Ho una storia con il fidanzato di mia sorella, temo che la gente lo venga a sapere", aveva detto la ragazza alla polizia.

Storie Italiane torma poi nella "casa delle croci", nel seminterrato in cui si sarebbero verificati riti satanici. Pare infatti che Mirto partecipasse a messe nere all'interno di un casolare abbandonato a circa trecento metri dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Laura Ziliani. Forse proprio in quella casa è successo qualcosa alla vigilessa.

