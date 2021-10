Roma, l'istrice per strada? Che fine agghiacciante gli hanno fatto fare: immagini forti

20 ottobre 2021 a

a

a

Non solo animali vivi che girano indisturbati per la città, adesso anche quelli morti preoccupano i cittadini di Roma. Nella capitale, infatti, è stato avvistato un istrice morto per strada e non rimosso. A fare la segnalazione al sito Leggo è stata una residente, Francesca, che ha trascorso una giornata intera al telefono per cercare di capire chi tra istituzioni e associazioni potesse aiutarla a rimuovere l'animale.

"Perché i cinghiali stanno invadendo l'Italia", e perché sono pericolosi. Parla l'esperta: inquietante | Video

"Ho visto per strada il corpo dell'istrice, steso tra il marciapiede e un albero vicino alla circonvallazione Trionfale, all'angolo con via Giovanni Bovio - ha raccontato la donna -. Intorno c'era del sangue, probabilmente è stato investito nella notte. Arrivata al lavoro ho iniziato subito le chiamate per capire chi potesse togliere l'istrice". Francesca, però, sembra essersi scontrata pesantemente con la burocrazia: "Prima il Comune con lo 060606, poi la Polizia locale del gruppo territoriale che aveva già ricevuto una segnalazione, quindi l'Ama e la Asl veterinaria. E ancora i carabinieri della forestale e poi la Lipu".

"Ha invaso la carreggiata". Roma, i cinghiali non bastano: sconcertante avvistamento sulla Laurentina

Nessuno, però, sarebbe stato in grado di aiutarla: "Nessuno aveva la competenza per togliere la carcassa dell'animale. Per l'Ama era troppo grosso, la Asl si occupa solo di cani e gatti e la Lipu ha detto di no perché si trattava di un animale selvatico. I carabinieri infine mi hanno consigliato di rivolgermi alla Regione". La cittadina, allora, ha fatto sapere che si rivolgerà agli uffici regionali. Se neanche quelli sapranno come aiutarla, ha già deciso che provvederà da sola con una pala e qualche amico di buona volontà. Nel frattempo, però, l'amarezza è tanta: "È una questione di decoro e igiene, chissà quanti topi può attirare l'odore di un animale morto".





"Nessuno toglie la carcassa". Istrice morto a Roma, guarda le immagini esclusive di Leggo

"Che cavolo è questo coso?". Dopo i cinghiali, lo "scherzo della natura": apparizione sconvolgente a Roma | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.