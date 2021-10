Variante Delta plus, il vero numero di casi in Italia: i contagi regione per regione

23 ottobre 2021 a

Occhi puntati sulla variante Delta plus. La mutazione del ceppo indiano che ha messo nuovamente in ginocchio il Regno Unito e la Russia, è arrivata anche in Italia. Al momento i casi non devono far temere il peggio, ma gli esperti si preparano a tutto. Lo conferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: "Sulla nuova variante Delta plus ci sono al momento in Italia numeri di sequenze limitati, presenti in molte Regioni. Tutto il sistema è in questo momento allertato. Sono stati fatti 86 sequenziamenti al 19 ottobre e sono distribuiti un po' in tutte le Regioni".

La presenza della Delta plus sul nostro territorio è da far risalire addirittura all'estate appena passata. Secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv) "a Brescia ne abbiamo visti 2 casi in una survey condotta a fine agosto, e molto probabilmente siamo stati i primi a individuarla". Si tratta di una mutazione parecchio contagiosa e che dimostra una capacità di trasmissione ben più elevata rispetto al ceppo originale. "Questa - ammette Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute - si trasmette a sette persone".

Una capacità di diffusione dimostrata anche negli altri paesi, dove i contagi schizzano alle stelle. La Delta plus è già stata individuata nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Israele, in Austria, ma anche in Moldavia e in Germania. È soprattutto l'Inghilterra a allarmare: nella giornata del 23 ottobre si sono registrati oltre 49mila casi con 180 morti. Cifre elevate ma che per Ricciardi hanno una spiegazione: "Quando non governi, come in Inghilterra, fai emergere le varianti", è stata la sua conclusione con tanto di frecciata.

