Verona, ammazza le figlie di 3 e 11 anni e sparisce. Il sospetto: la madre-assassina si è suicidata?

Choc a Verona, dove una donna di nazionalità cingalese, ospite di una casa famiglia, ha ucciso le due figlie di 3 e 11 anni e poi è fuggita. Al momento, come riporta il Corriere della Sera, è ricercata dalle forze di polizia. A scoprire i corpi delle due vittime è stata un'altra ospite della comunità educativa, che si chiama "Il porto delle mamme" e si trova in via San Pancrazio a Verona. E' stata lei, quindi, a lanciare l'allarme.

La donna, che ora si sta cercando, e le due figlie si trovavano nella comunità a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. La struttura dove è avvenuto il delitto, invece, è gestita dal Comune di Verona e si trova nel quartiere di Porto San Pancrazio. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della questura di Verona.

Il fatto risale a questa mattina, ma al momento ancora non si conoscono i motivi del duplice omicidio. Le ricerche della madre, nel frattempo, sono state estese al fiume Adige. Il sospetto, infatti, è che la donna possa aver tentato un gesto estremo. Il fiume, tra l'altro, scorre non distante dalla struttura. Madre e figlie si trovavano nella comunità di Porto San Pancrazio da circa un anno, in seguito a un provvedimento di allontanamento dalla dimora familiare deciso dal Tribunale dei Minori di Venezia.

