No-vax, orrore al cimitero: queste scritte sulle tombe, delirio e sfregio ai morti

Scritte choc dei no vax sui muri esterni di un cimitero, contro il governo e i vaccini. E' accadutro a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, e a denunciarlo è il sindaco, Matteo Vocale. "Il Governo mente. I vaccini uccidono" ed ancora "Iss Istituto superiore della sanità ha dichiarato che i morti per Covid 3800 non sono 130.000".

Queste sono le scritte no-vax comparse questa mattina, mercoledì 17 ottobre, sui muri del cimitero di San Nicandro Garganico. A denunciarlo è stato il primo cittadino del comune pugliese, Matteo Vocale: "Capisco l'esigenza di manifestare, ma quando manca il rispetto, questa volta anche dei morti... No. Vergognatevi", ha denunciato come riporta il quotidiano Leggo.

L'atto vandalico di oggi è un oltraggio alla memoria di chi non c'è più. Compiuto sui muri del cimitero, dove riposano anche le vittime del Covid-19, è un gesto di una inaudita vergogna. La città garganica infatti è ancora alle prese con l'emergenza sanitaria e teatro di uno degli ultimi focolai più rilevanti del Foggiano. Proprio a San Nicandro Garganico si era registrato, nelle scorse settimane, uno dei più importati focolai Covid della provincia di Foggia con un centinaio di contagiati. "Ora - fa sapere il primo cittadino - il focolaio è sotto controllo così come è sceso notevolmente il numero dei positivi che si attesta intorno ai 40 concittadini".

