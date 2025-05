Bologna, aggredisce passanti e carabinieri con le forbici: chi è stato arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno arrestato un 27enne marocchino, senza fissa dimora, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. È successo durante un servizio di pronto intervento che i carabinieri stavano effettuando nel Quartiere Navile, quando sono stati informati della presenza di un giovane in stato di alterazione, a torso nudo e armato di un oggetto da taglio.

I carabinieri lo hanno intercettato in Piazza dell’Unità, mentre stava ancora minacciando i cittadini con un paio di forbici e dopo averne ferito lievemente uno. Per immobilizzarlo è stato necessario, per i carabinieri intervenuti, ricorrere all’uso del taser. Il 27enne marocchino, gravato da precedenti di polizia per vari reati, è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Policlinico di Sant’Orsola e trasferito nel reparto di Terapia Intensiva a seguito di un abuso di sostanze stupefacenti emerso dalle analisi.