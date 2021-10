Trieste, boom di contagi: "Sto studiando la possibilità". Il sindaco verso la mossa estrema: ore di Tensione

30 ottobre 2021 a

a

a

Non si era mai visto un balzo in avanti così di contagi a Trieste. E il motivo è uno solo: ci sono state troppe proteste no Green pass, senza alcun rispetto delle misure anti-Covid. "Siamo al limite della zona gialla, ci sono state le manifestazioni e questo è il risultato", tuona il sindaco della città, Roberto Dipiazza. "Un aumento simile dei casi nella mia città non c'era mai stato quindi è stato causato da quelle manifestazioni". "Ho il terrore di ritornare in una piazza dell'Unità deserta, dove è tutto chiuso, abbiamo rubato un anno e mezzo ai giovani vogliamo ritornare a quel punto?", attacca ancora il primo cittadino in riferimento al rischio di nuove chiusure. "Speriamo proprio di no. Sto studiando la possibilità da sindaco, in funzione del fatto che siamo vicini alla zona gialla, di emettere un'ordinanza contro gli assembramenti". Ha già sentito il Prefetto.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.476 tamponi molecolari sono stati rilevati 224 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,09 per cento. Altissima. Sono inoltre 17.560 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 25 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registrano tre decessi (uno a Udine, uno a Trieste e uno a Pordenone); sono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 63 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda il personale del servizio sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina un infermiere, un tecnico di laboratorio e un operatore tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale due assistenti amministrativi, un collaboratore amministrativo, un infermiere, un dirigente medico e un operatore socio sanitario. Relativamente alle strutture residenziali per anziani, non sono stati registrati contagi tra gli ospiti, mentre sono state rilevate le positività di 2 operatori (a Udine e a Duino Aurisina).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.