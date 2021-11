Modena, uccisa di botte dal marito? Orrore puro: la terrificante scritta sulla lapide di Alessandra

01 novembre 2021 a

E' stata sepolta accanto al marito accusato di averla uccisa. E ora le sue amiche hanno organizzato una colletta per farla riposare in un loculo separato. Alessandra Perini, 46 anni, è morta la sera del primo ottobre 2020 durante la corsa in ospedale di Baggiovara (Modena), qualche mese dopo, Davide Di Donna, 50 anni, il marito accusata di averla uccisa dopo l'ennesima aggressione, si è tolto la vita mentre era ai domiciliari e in attesa dell'udienza davanti al gip, ed è stato seppellito di fianco a lei nel cimitero di Monteobizzo.

Poco dopo, riporta il Corriere della Sera, in quella che è stata organizzata come una tomba di famiglia, è stato affisso un cartello con una foto felice del loro matrimonio e la scritta: "In noi... i vostri splendidi sorrisi. Sempre e per sempre".

A quel punto le amiche della Perini e alcuni parenti si sono indignati: "Immaginate cosa possiamo provare noi che volevamo bene ad Alessandra a vederla adesso riposare per sempre con accanto il marito accusato di averla uccisa ma noi siamo parenti più lontani, e non possiamo dire nulla se la scelta dei parenti stretti è stata questa". Quindi le amiche di Alessandra hanno lanciato una raccolta fondi in paese, trovando molte persone disposte a aiutarle per dare degna sepoltura alla donna.

