Green pass, verso l'estensione dell'obbligo: altroché marzo, fino a quando si va avanti

L'aumento dei contagi da Covid e il rallentamento della campagna vaccinale scuotono il governo che potrebbe quindi discutere a brave della proroga dello Stato di emergenza e dell'estensione temporale dell'obbligo del green pass. Entrambe le misure infatti scadono il 31 dicembre prossimo, tuttavia il ministro Roberto Speranza non ha escluso che, a ridosso della fine dell'anno, entrambe possano essere ulteriormente estese, qualora fosse necessario. Non oltre, almeno per ora, il 31 gennaio prossimo, fanno notare fonti di governo, visto che, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Salvo ovviamente interventi legislativi, dunque, tutte le misure e strumenti emergenziali, dal commissario straordinario e al Comitato Tecnico Scientifico, dallo smart working alla dad, decadrebbero il 31 gennaio 2022.

Difficile, spiegano fonti governative, che questo atto duri eventualmente solo due mesi, quindi fino a marzo, e ancora più improbabile che Mario Draghi rinnovi lo stato di emergenza prima dello scadere nel 2022. L'ipotesi più accreditata è quella che si arrivi fino all'estate coprendo la stagione fredda, quella in cui il Covid riscopre la sua virulenza. Il Corriere della Sera parla di Stato di emergenza fino a marzo e Green pass obbligatorio fino a giugno. Le date potrebbero essere differenziate, ma sull’obbligo di certificazione verde sembra assodato che si andrà avanti fino all’estate.

E visto che secondo la legge lo stato di emergenza nazionale può durare 12 mesi prorogabili per altri 12, e poiché fu decretato la prima volta il 31 gennaio 2020, alla stessa data del 2022 non si potranno stabilire ulteriori rinnovi. L'ipotesi è di trasformare la norma in un emendamento ad altri provvedimenti - ad esempio il milleproroghe - oppure creare un provvedimento ad hoc.

In particolare il Green pass potrebbe essere obbligatorio fino all’estate o addirittura oltre. Il governo infatti vuole raggiungere l’immunità di gregge e dunque convincere anche i più restii a vaccinarsi. Insomma, il certificato verde sarà dunque mantenuto fino a quando il virus continuerà a circolare.

