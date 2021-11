Aereo privato costretto a un atterraggio di emergenza a Linate. Dramma ad alta quota, manovra folle

02 novembre 2021 a

Un aereo privato ha compiuto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Milano Linate questa mattina 2 novembre. Il Cessna 560 Citation XLS+, decollato da Malpensa alle 7.56 e diretto a Il Cairo, in Egitto, riporta il Corriere della Sera, aveva comunicato di avere avuto una emergenza durante le prime fasi di volo, "un problema al carrello", secondo le prime informazioni dallo scalo.

Immediatamente si sono attivati i soccorsi e il velivolo è poi atterrato a Linate alle 9.15. L'aereo una volta vicino a Bologna, intorno alle 8.22, al Centro di controllo d’area, ha chiesto di poter atterrare per un malfunzionamento al carrello. "In quel momento il velivolo si trovava a quota 37 mila piedi (11.278 metri circa) e procedeva a una velocità di 687 chilometri orari. Una volta ottenuta l’autorizzazione a poter atterrare in Italia l’aereo ha virato a sinistra e poi di nuovo a sinistra con destinazione lo scalo di Linate", si legge.

L’aereo risulta registrato a San Marino e ha più volte compiuto la tratta Milano-Il Cairo negli ultimi giorni anche se l’ultimo volo di "riposizionamento" era stato il primo novembre da Linate a Malpensa, in attesa dei clienti per la mattina successiva. Il 25 ottobre ha effettuato la tratta Il Cairo-Istanbul e poi Istanbul-Amsterdam. Il 27 ottobre ha volato dall’Olanda a Monastir (Tunisia), il giorno successivo si era poi diretto al Cairo da dove poche ore dopo è volato a Linate.

