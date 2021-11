Telepass, oggi scatta la rivoluzione: autostrade? Non proprio: ecco come cambia tutto

02 novembre 2021 a

Telepass ha deciso di estendere ulteriormente i servizi che è in grado di offrire ai propri clienti. Tramite l’app del servizio di mobilità si potrà infatti pagare anche gli avvisi ricevuti dagli Enti della Pubblica amministrazione, utilizzando direttamente il proprio smartphone. Un’aggiunta piuttosto scomoda per i possessori di Telepass, che potranno quindi accedere rapidamente alla piattaforma nazionale pagoPA ed effettuare pagamenti elettronici per quanto concerne tasse, utenze, tributi, multe e quant’altro.

Inoltre sono consentiti i pagamenti verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica e i gestori di pubblici servizi. Telepass Pay è la piattaforma digitale per il pagamento, sicuro e veloce, di servizi integrati e senza l’uso dei contanti: basta infatti essere semplicemente in possesso di uno smartphone. Per procedere con qualsiasi tipo di pagamento tramite l’app Telepass Pay, basterà scansionare il QR code identificato dell’avviso o in alternativa digitare manualmente il codice avviso indicato.

“La missione di Telepass - ha dichiarato Luca Daniele, ceo dell’app - è facilitare la vita alle persone. Nell’ottica di proseguire lo sviluppo della nostra piattaforma digitale di servizi integrati abbiamo scelto di aggiungere la possibilità di pagare le spese a favore della Pubblica Amministrazione attraverso il nuovo servizio pagoPA, per una digital experience facile ed intuitiva che garantisca, oltre che un risparmio di tempo, una modalità di pagamento più trasparente e immediata”.

