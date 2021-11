Falconara, anziana aggredita da un ratto mentre dorme: un orrore, come la ha ridotta

04 novembre 2021 a

Una storia orribile e spaventosa, che arriva dritta dritta da Falconara, nelle Marche. Già, perché un'anziana è stata morsa da un ratto mentre dormiva ed è stata costretta a ricorrere all'ospedale.

"Mi sono svegliata nel cuore della notte per un dolore al naso, perdevo molto sangue - ha raccontato la signora -. Mi sono chiesta cosa era successo, poi ho visto un topo attraversare il corridoio e ho capito. Ero stata morsa. Sono finita al pronto soccorso di Torrette di Ancona", ha spiegato.

La sfortunata si chiama Kamel Nedjma, una franco-tunisina di 88 anni che come detto, da tempo, vive a Falconara, in via Goito. La zona è urbana, ma il suo appartamento si trova al piano terra, con un piccolo giardino, dove probabilmente il ratto si era auto-concesso ospitalità.

La brutta storia è stata racconta dal Corriere Adriatico, che ha anche pubblicato il referto del pronto soccorso dell'ospedale di Ancona, che non lascia spazio ad alcun tipo di interpretazione: "Morso di ratto al naso", si legge. Per l'anziana, una ex professoressa di francese in pensione, dopo le cure non è restato altro che tornare a casa, un poco spaventata, con un vistoso cerottone sul naso. Dunque, la signora ha proceduto ad una derattizzazione per evitare, in futuro, disavventure come quella che le è appena capitata.

