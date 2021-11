Bancomat, addio: dove ci costringono a prelevare, un incubo (e non solo per gli anziani)

04 novembre 2021 a

La pandemia ha accelerato un processo che era in atto da tempo: la scomparsa dei bancomat per la chiusura di sempre più filiali bancarie. Non solo. sempre più istituti bancari stanno dicendo addio al bancomat che sarà sostituito da nuovi sistemi di prelievo. Del resto, soprattutto nei piccoli paesi le banche stanno scomparendo e devono essere attivati nuovi modi per il ritiro dei contanti.

Uno di questi sistemi è che si possano ritirare i soldi in farmacia. Farmacash, infatti, è il nuovo servizio che permetterà di prelevare contanti senza necessità di mettersi alla ricerca di una banca. Il marchio di Innovacash, startup controllata da Farma Service Centro Italia, ha l’obiettivo di portare dentro le farmacie in maniera capillare i servizi Atm di pagamento e assicurativi per far fronte appunto alla progressiva diminuzione dei punti di servizio sul territorio, trasformando le farmacie sempre più in punti di riferimento per i cittadini, come già avviene per la prenotazione di visite ed esami.

Il progetto, riporta QuiFinanza, è partito in Umbria e verrà replicato in tutta Italia, spiega Augusto Luciani, presidente di Farma Service Centro Italia. Il contante delle farmacie, che è ancora significativo, verrà messo a disposizione degli sportelli per essere ritirato. "La prima macchina è stata già installata a Perugia e sta funzionando, per questo motivo siamo fiduciosi".

