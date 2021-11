Busta paga, una ricchissima sorpresa: ecco chi si trova 440 euro in più

05 novembre 2021 a

Nella legge di Bilancio 2022 è inserita una proposta di riforma che potrebbe rendere migliori le buste paghe dei dipendenti pubblici e privati. Mario Draghi ha più volte dichiarato che questo è il momento di dare e non di prendere: sarà davvero così? Ormai siamo alla stretta finale e lo scopriremo presto se la promessa del presidente del Consiglio sarà stata mantenuta in materia di tasse.

Stando a quanto riportato dal Giornale, il Consiglio dei ministri sta lavorando alle possibili soluzioni in favore soprattutto del ceto medio, che è quello più colpito dal peso fiscale. Una delle ipotesi al vaglio è l’abbassamento dell’aliquota Irpef, che scenderebbe dal 38 al 36 per cento. Per intervenire in questo modo il governo presieduto da Draghi avrebbe un “tesoretto” da 8 miliardi di euro, che verrebbe quindi utilizzato per portare a compimento la riforma fiscale.

La proposta di riforma prevista nella legge di Bilancio potrebbe significare benefici importanti ai lavoratori dipendenti con un reddito annuale ai 28mila euro. Nessun vantaggio fiscale sarebbe previsto per chi guadagna una cifra inferiore a quella, mentre più ci si avvincerà ai 55mila euro e maggiore potrà essere il risparmio sulle tasse, fino a un massimo di 440 euro.

