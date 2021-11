Rimini, anziano dona 100mila euro in 3 anni a una donna africana. Rovinato

05 novembre 2021 a

Un anziano ha subito una truffa che gli ha creato non pochi problemi, oltre a quelli di aver buttato un’enorme quantità di denaro in quella che pensava fosse una causa buona e nobile. Un signore della provincia di Rimini ha infatti mandato soldi a una donna africana per circa tre anni: l’aveva conosciuta nel 2018 tramite Facebook e in buona fede credeva davvero che avesse bisogno di aiuto.

E quindi ha iniziato a mandarle dei soldi, assecondando le richieste economiche sempre maggiori della donna: era però tutta una truffa, che è stata definitivamente smascherata e ricostruita nei minimi particolari dalla Guardia di Finanza di Rimini. Il nucleo di polizia economico finanziaria ha scoperto che l’anziano riminese è stato raggirato per circa 100mila euro: ma non è tutto, perché le cifre sempre più alte inviate all’estero dall’uomo avevano in un primo momento fatto scattare l’allarme telematico per operazioni sospette di riciclaggio.

E invece i soldi inviati dall’uomo erano tutti puliti, essendo frutto della pensione o di vendite di proprietà regolari. Si è trattato quindi di una truffa internazionale in piena regola: l’anziano aveva fatto versamenti verso Costa d’Avorio e Mali, ma anche Germania, Francia e Regno Unito. Addirittura aveva inviato 7mila euro in Africa a quattro presunte donne: ora le Fiamme Gialle hanno ricostruito tutta la vicenda.

