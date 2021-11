Layla da Costa, la modella trovata morta a Bologna: "Non usciva dal bagno", tragedia inspiegabile

06 novembre 2021 a

Tragedia a Bologna, dove è stata ritrovata priva di vita Layla da Costa. Si tratta di una modella di 24 anni, che divideva con alcune amiche un’abitazione in città, dove si trovava per motivi di lavoro. Sul posto è intervenuto il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso e che ha poi allertato le forze dell’ordine. Nata in Portogallo e trasferitasi in un secondo momento in Guinea-Bissau, paese d’origine dei suoi familiari, Layla sarebbe morta a causa di un malore improvviso.

A riportarlo è stata l’emittente televisiva Etv, secondo cui a chiedere aiuto sarebbero state le coinquiline, dato che la ragazza non usciva dal bagno e non rispondeva. Appresa la notizia, i familiari sono subito partiti in direzione Bologna, dove la modella si trovava per motivi di lavoro: in passato aveva rappresentato la Guinea-Bissau in diversi concorsi internazionali di bellezza, sfilando anche su passerelle piuttosto prestigiose.

Layla era stata anche ex concorrente di Miss Mondo e adesso si trovava a Bologna tramite l’agenzia Face Models, che l’aveva ingaggiata. La stilista Fatima Lopes, proprietaria dell’agenzia, ha dichiarato alla stampa portoghese che la modella sarebbe morta a causa di un infarto. Layla era descritta come una delle modelle più promettenti all’interno di Face Models.

