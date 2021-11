Findom, la nuova frontiera del sesso... "Paga maiale", "Godo a farmelo svuotare"

06 novembre 2021 a

a

a

La nuova frontiera del sesso si chiama "findom", ma di sessuale ha ben poco. Si tratta, infatti, di una dominazione finanziaria, descritta da diversi articoli come pratica feticista e sadomasochista. Un'altra definizione, ripresa da La Stampa, parla invece di "uno scambio di potere che implica un trasferimento di denaro da un sub a una Domme come atto di sottomissione finale". Il sub è il subalterno, lo schiavo, detto anche "Pay pig (paga maiale)". La Domme invece è la dominatrice.

"Ogni tanto muore qualcuno. Voleva una bottiglia nel...". Escort-choc da Giletti, la cosa più strana: agghiacciante | Video

Tra i "servizi" che la Domme offre ci sono il controllo del conto in banca e il suo progressivo prosciugamento. Il conto si svuota soprattutto a seguito di inviti all'acquisto o richieste di regali. Il tutto inoltrato per messaggio, mail o direttamente con delle videochiamate a pagamento. Nel findom, quindi, non è previsto nessun tipo di contatto. "Godevo dell'umiliazione di farmi svuotare il conto da principesse sadiche che si divertivano a sfruttare pervertiti come me", ha raccontato un uomo a Vice, citato da La Stampa. Si tratterebbe di un uomo ricco e sposato che - dopo aver provato il sesso in webcam con professioniste pagate - si è annoiato e ha deciso di cercare altro.

Sesso ecologico, l'ultima frontiera ambientalista: questo condom? Addio: ecco come cambia

Lo schiavo protagonista di questa pratica, insomma, desidera farsi impoverire. Il New York Times, invece, ha provato a sentire l'altra parte. E così Mistress Marley, dominatrice professionista di 27 anni, originaria di Harlem e attualmente domiciliata in Messico, ha detto che per lei il findom è un risarcimento per gli anni di schiavitù cui gli afroamericani sono stati costretti, "dal momento che quasi tutti i miei clienti sono bianchi".

"Per fare sesso a una certa età...". Prego? Il consiglio (sconcio) di Luciana Littizzetto, gelo su Rai 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.