Bollettino 7 novembre: 5.822 nuovi casi e 26 morti. In calo contagi e decessi. Speranza: "Restare con i piedi per terra"

07 novembre 2021 a

a

a

Il bollettino di oggi, domenica 7 settembre, avverte che sono 5.822 i nuovi positivi e 26 le vittime. Sono stati superati i 2 milioni di terze dosi somministrate. Il ministro della Salute Roberto Speranza invita alla cautela, segnalando che se da un lato in Italia "i numeri dell'epidemia e dei vaccinati sono oggettivamente migliori bisogna comunque restare con i piedi per terra, perché in tutta Europa la situazione è seria, l'onda del Covid è ancora alta".

Bollettino: balzo di ricoveri e intensive. Schizza l'incidenza dei contagi: "Verso nuove restrizioni", drammatiche conferme

Dopo le manifestazioni di ieri dei No Green Pass sono settanta identificati e un arrestato a Milano. A Trieste 8.000 persone, la maggior parte senza mascherina, hanno sfilato invece sfidando le prescrizioni della Questura. Della situazione della pandemia ha parlato anche il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli.

Oltre 5mila contagi, 63 morti, schizzano i ricoveri. Bollettino-Covid, adesso è ufficialmente allarme

"Non sottovalutiamo che siamo già al 35% dei vaccinabili con la dose addizionale che l'hanno già ricevuta. Dobbiamo avviarci a completare la dose booster seguendo quei criteri di identificazione di priorità della popolazione. In settimana ci sarà una riflessione coordinata dal ministro della Salute se eventualmente abbassare e fino a che soglia un'ulteriore estensione per la terza dose. Però le priorità sono quelle che abbiamo identificato, anche perché sotto i 60 anni sono state vaccinate persone fino al mese di giugno quindi prima di dicembre non diventerebbero eleggibili a ricevere la dose addizionale o la dose Booster", ha concluso Locatelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.