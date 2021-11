La truffa via sms, "pacco da ritirare". Basta un clic per venire rovinato

08 novembre 2021 a

Una nuova truffa mette in allarme la Polizia postale. Vittime, ancora una volta, i cittadini. Si tratta di un sms-trappola dal seguente contenuto: "Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione". Poi un link con il finto sblocco del pacco che altro non è che un modo per i truffatori di carpire codici e dati sensibili contenuti nello smartphone. Ma del messaggio ci sono diverse varianti come quella "il tuo pacco sta arrivando" e il rimando a un link per seguire il percorso della spedizione.

Da qui l'appello della Polizia postale che chiede di non aprire il collegamento ipertestuale. "Il link - fanno sapere - riporta ad una pagina che invita ad effettuare un pagamento per sbloccare il pacco in arrivo: è così che poi gli hacker accedono alle informazioni personali degli utenti. Per voler essere ancora più tranquilli, si può bloccare il mittente: il messaggio sembrerebbe arrivare da una numerazione italiana".

Consigli anche per chi ha cliccato sul link. In questo caso si consiglia di "formattare il device, informare i propri contatti in rubrica di cestinare eventuali messaggi provenienti da quell’utenza telefonica, modificare tutte le password utilizzate nello smartphone (social network, mail, applicazioni di home banking)". Ma le truffe sono sempre dietro l'angolo. Complice il successo di WhatsApp. L'ultimo raggiro è quello "del codice a sei cifre", questo ancora più subdolo. Il messaggio infatti viene inviato all’apparenza da uno degli amici nella lista dei contatti: "Ciao, ho inviato accidentalmente un codice a sei cifre tramite Sms. Me le mandi?". Ed ecco che il tranello è fatto.

